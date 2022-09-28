«Манчестер Юнайтед» нашел замену Магуайру

Дата публикации: 28-09-2022

«CalcioMercato» информирует, что «Ман Юнайтед» может отказаться от услуг Гарри Магуайра. Защитник регулярно подвергается критике, из-за чего «манкунианцы» рассматривают вариант с его заменой. Среди игроков, которых клуб прорабатывает в качестве альтернативы Магуайру, значится Юррьен Тимбер, выступающий за «Аякс».



Летом «Юнайтед» возглавил Эрик тен Хаг, ранее работавший с амстердамской командой. После этого клуб договорился о переходе 2 футболистов «Аякса». Состав «красных дьяволов» пополнили Антони и Лисандро Мартинес.



За переход Тимбера «МЮ» придется выплатить солидную компенсацию. Transfermarkt.de оценивает центрдефа в 45 000 000 евро. «Аякс», по всей видимости, попросит за своего игрока куда большую сумму.