«Челси» рассматривает возможность подписания Мончи

Дата публикации: 28-09-2022

Топовый функционер может усилить ряды «Челси». Лондонский клуб надеется подписать спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи.



«Diario AS» ознакомился с отчетом Football.London, утверждающим, что Мончи входит в краткий список «Челси» на вакантную должность спортивного директора на «Стэмфорд Бридж».



Ранее главными целями «синих» назывались Майкл Эдвардс из «Ливерпуля» и Кристоф Фрейнд из «Зальцбурга», но ни у одного из них не было желания работать под руководством Тодда Боэли.



Сейчас «Челси» рассматривает три варианта, один из которых – Мончи. Другими двумя являются недавно ушедший из «Боруссии» (Дортмунд) Михаэль Цорк и Виктор Орта из «Лидса».



Другой вопрос, захочет ли Рамон уйти. В 2017-м он сменил «Севилью» на «Рому», где пробыл почти 2 года, после чего итальянский клуб и специалист решили прекратить сотрудничество по соглашению сторон. В марте 2019-го он снова оказался в «Севилье».