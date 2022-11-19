Инсайдер анонсировал возвращение Бердыева в РПЛ

Дата публикации: 19-11-2022

Тимур Гурцкая заявил, что Курбан Бердыев может вернуться в РПЛ и стать наставником «Сочи». Аналогичная информация поступила от Максима Никитина из «СЭ» и Ивана Карпова.



В России Бердыев возглавлял «Рубин» и «Ростов». С казанской командой он дважды выигрывал чемпионат страны в 2008 и 2009 годах, становился победителем Суперкубка России (2010 и 2012 года) и Кубка России (2012 год). Минувшим летом Бердыева назначили наставником иранского «Трактора». В клубе специалист также занимает должность технического директора.



«Сочи» остался без тренера 2-го ноября. СМИ сообщили о том, что клуб досрочно прекратил трудовые отношения с Вадимом Гараниным. По итогам 17 туров сочинцы с 25 набранными очками находятся на 9-м месте в Премьер-лиге.