Малиновский и Бога не входят в планы Гасперини и могут покинуть «Аталанту» уже зимой

Дата публикации: 19-11-2022

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что зимой «Аталанта» может расстаться с Русланом Малиновским.



Журналист отметил, что Джан Пьеро Гасперини, возглавляющий команду, не рассчитывает на украинского хавбека. Также тренер не видит в клубе и Жереми Бога.



«Аталанта» подписала Малиновского в 2019 году. В сезоне 2022/2023 на счету игрока 1 гол и 2 голевые передачи в 14 встречах за итальянскую команду. Его контракт с «черно-синими» истекает ближайшим летом. Ранее в СМИ появилась информация, что у Малиновского произошел конфликт с Гасперини.



Бога команда из Бергамо приобрела у «Сассуоло» в июле этого года за 22 млн евро. Ивуариец провел всего 6 матчей (без результативных действий).