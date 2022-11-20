«Челси» интересуется вратарем сборной Англии Пикфордом

Дата публикации: 20-11-2022

Джордан Пикфорд, права на которого принадлежат «Эвертону», привлек внимание «Челси». Информацией поделилось издание «The Sun».



Сообщается, что лондонцы планируют присмотреться к игре голкипера на катарском ЧМ, куда он отправился вместе с английской сборной.



Пикфорд воспитывался в академии «Сандерленда». Состав «Эвертона» он пополнил в июле 2017 года. «Ириски» заплатили за него 28,5 млн евро.



В сезоне 2022/2023 вратарь появлялся на поле в футболке «Эвертона» в 14 встречах (3 «сухих» матча).



Соглашение Пикфорда с «ирисками» действует до июня 2024 года. Рыночный ценник на 28-летнего стража ворот составляет 28 миллионов евро.



В сборной Англии Пикфорд дебютировал в ноябре 2017 года. Всего в его активе 45 матчей за национальную команду.