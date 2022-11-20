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«Барселона» собирается подписать Менье в январе

Дата публикации: 20-11-2022

По данным «Mundo Deportivo», в ближайшее трансферное окно Тома Менье может сменить дортмундскую «Боруссию» на «Барселону».

«Сине-гранатовые» давно наблюдают за защитником. Оформить его переход каталонцы пытались еще летом 2022 года, но сделка не состоялась, а вместо бельгийца клуб подписал Эктора Бельерина.

За дортмундскую команду Менье выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он отметился 1 голевой передачей в 14 поединках.

Рыночная стоимость 31-летнего бельгийца равняется 6,5 млн евро (Transfermarkt.de). Со «шмелями» защитник связан трудовыми отношениями до июня 2024 года.

За сборную Менье провел 59 встреч (8 забитых мячей).

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