«Барселона» собирается подписать Менье в январе

Дата публикации: 20-11-2022

По данным «Mundo Deportivo», в ближайшее трансферное окно Тома Менье может сменить дортмундскую «Боруссию» на «Барселону».



«Сине-гранатовые» давно наблюдают за защитником. Оформить его переход каталонцы пытались еще летом 2022 года, но сделка не состоялась, а вместо бельгийца клуб подписал Эктора Бельерина.



За дортмундскую команду Менье выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он отметился 1 голевой передачей в 14 поединках.



Рыночная стоимость 31-летнего бельгийца равняется 6,5 млн евро (Transfermarkt.de). Со «шмелями» защитник связан трудовыми отношениями до июня 2024 года.



За сборную Менье провел 59 встреч (8 забитых мячей).