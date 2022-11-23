Агент подтвердил интерес «Спартака» к Джоакиму

Дата публикации: 23-11-2022

Кристиано Хоскен, представляющий интересы Джоакима, подтвердил, что его клиентом интересуется «Спартак». Ранее появилась информация, что «красно-белые» готовы выкупить права на защитника за 4 млн евро.



Хоскен не стал скрывать, что футболистом интересуются несколько клубов РПЛ, добавив, что официальных предложений ему пока никто не направлял.



«Джоакимом интересуются три представителя чемпионата России. Среди них есть и «Спартак», - приводит слова агента ресурс «Sport24».



Джоаким является игроком «Куябы», куда он перебрался из «Ботафого». В текущем сезоне в активе 23-летнего защитника 28 встреч за клуб (1 забитый мяч, 1 голевой пас).



Его контракт с «Куябой» истекает в декабре 2023 года. Ценник на бразильца составляет 0,5 млн евро («Transfermarkt»).