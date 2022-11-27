«Милан» нацелился на игрока «Зальцбурга»

Дата публикации: 27-11-2022

«Calciomercato» информирует, что «Милан» проявляет предметный интерес к нападающему «Ред Булл Зальцбург». Речь идет о Ноа Окафоре. Австрийская команда рассчитывает получить за трансфер игрока порядка 35 000 000 евро.



Окафор воспитывался в системе «Базеля». В «Зальцбург» швейцарец перебрался в 2020 году, подписав с австрийским клубом соглашение до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 11,2 млн евро.



В сезоне 2022/2023 в активе 22-летнего футболиста 22 игры за «быков», в которых он отметился 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами.



Рыночный ценник на форварда равняется 25 млн евро (по данным «Transfermarkt»).



В сборной Швейцарии Окафор дебютировал в 2019 году. Всего на его счету 10 встреч за национальную команду (2 гола).