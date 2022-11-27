23:44 ()
Свернуть список

«Краснодар» заинтересован в возвращении Вандерсона

Дата публикации: 27-11-2022

В «Краснодаре» хотят вернуть Вандерсона. Информация об этом появилась в «РБ Спорт». Сам вингер не горит желанием покидать бразильский чемпионат, где играет за «Интернасьонал» в рамках арендного соглашения.

Источник утверждает, что в декабре представители «быков» собираются обсудить с Вандерсоном вопрос его возвращения.

За «Интернасьонал» футболист провел 31 игру (6 забитых мячей, 3 результативные передачи).

Бразилец перебрался в «Краснодар» в 2017 году из рядов австрийского гранда «ред Булл Зальцбург». Всего в активе 28-летнего исполнителя 130 встреч в составе «черно-зеленых», в которых он отличился 17 раз и отдал 21 результативный пас.

Контрактные обязательства между Вандерсоном и «Краснодаром» действуют до июня 2024 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close