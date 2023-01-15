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Джеррард ведет переговоры со сборной Польши

Дата публикации: 15-01-2023

Переговоры между Стивеном Джеррардом и Польским футбольным союзом продолжаются. Англичанин – главный кандидат на пост главного тренера национальной сборной.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны близки к окончательному решению. При этом в случае неудачи польская сторона готова сделать новое предложение.

Ранее руководство Польского футбольного союза уже делало Джеррарду официальное предложение. Камнем преткновения у сторон может стать заработная плата специалиста.

Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла». Коуч возглавил клуб из Бирмингема в ноябре 2021 года, однако был уволен в октябре прошлого года. До этого Стивен выиграл чемпионат Шотландии во главе «Рейнджерс».

Напомним, что в декабре 2022 года с должности главного тренера сборной Польши был уволен Чеслав Михневич. Претендентами на его должность назывались бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес и украинский специалист Андрей Шевченко.

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