Джеррард ведет переговоры со сборной Польши

Дата публикации: 15-01-2023

Переговоры между Стивеном Джеррардом и Польским футбольным союзом продолжаются. Англичанин – главный кандидат на пост главного тренера национальной сборной.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны близки к окончательному решению. При этом в случае неудачи польская сторона готова сделать новое предложение.



Ранее руководство Польского футбольного союза уже делало Джеррарду официальное предложение. Камнем преткновения у сторон может стать заработная плата специалиста.



Последним местом работы Джеррарда была «Астон Вилла». Коуч возглавил клуб из Бирмингема в ноябре 2021 года, однако был уволен в октябре прошлого года. До этого Стивен выиграл чемпионат Шотландии во главе «Рейнджерс».



Напомним, что в декабре 2022 года с должности главного тренера сборной Польши был уволен Чеслав Михневич. Претендентами на его должность назывались бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес и украинский специалист Андрей Шевченко.