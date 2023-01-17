04:37 ()
Свернуть список

«Бавария» нацелилась на игрока «Челси»

Дата публикации: 17-01-2023

«Бавария» намерена выкупить права на Кая Хаверца у «Челси» (источник – «Media Foot»). Стороны могут оформить сделку ближайшим летом. Не исключено, что «аристократы» продадут Хаверца по сниженной цене, поскольку у клуба наблюдается избыток игроков атакующего плана.

В «Челси» немецкий хавбек перебрался в сентябре 2020 года из «Байера». Его трансфер обошелся лондонцам в 80 000 000 евро. В нынешнем сезоне в активе 23-летнего немца 26 игр, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 1 голевым пасом.

Соглашение Хаверца с «Челси» действует до июня 2025 года, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро (Transfermarkt.de).

За сборную Германии Хаверц провел 33 встречи (12 голов).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close