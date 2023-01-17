«Бавария» нацелилась на игрока «Челси»

Дата публикации: 17-01-2023

«Бавария» намерена выкупить права на Кая Хаверца у «Челси» (источник – «Media Foot»). Стороны могут оформить сделку ближайшим летом. Не исключено, что «аристократы» продадут Хаверца по сниженной цене, поскольку у клуба наблюдается избыток игроков атакующего плана.



В «Челси» немецкий хавбек перебрался в сентябре 2020 года из «Байера». Его трансфер обошелся лондонцам в 80 000 000 евро. В нынешнем сезоне в активе 23-летнего немца 26 игр, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 1 голевым пасом.



Соглашение Хаверца с «Челси» действует до июня 2025 года, его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро (Transfermarkt.de).



За сборную Германии Хаверц провел 33 встречи (12 голов).