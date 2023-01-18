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«Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда»

Дата публикации: 18-01-2023

В «Twitter» Саши Тавольери появилась информация о том, что «Локомотив» договорился о трансфере Ноэ Дюссенна.

По данным бельгийского инсайдера, трудовые отношения защитника «Стандарда» с «железнодорожниками» будут рассчитаны до лета 2023 года. Стороны получат возможность пролонгировать сотрудничество еще на 1 сезон при условии, что москвичам удастся остаться в РПЛ.

В целях обхода санкций состав «Локомотива» Дюссенн пополнит в ранге свободного агента. Игрок выкупит контракт у «Стандарда», после чего «железнодорожники» выплатят ему соответствующую компенсацию.

В нынешнем сезоне Дюссенн провел за команду из Льежа 20 встреч (4 гола, 1 результативный пас).

Рыночная стоимость 30-летнего центрдефа равняется 1 млн евро («Transfermarkt»).

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