«Локомотив» согласовал трансфер защитника «Стандарда»

Дата публикации: 18-01-2023

В «Twitter» Саши Тавольери появилась информация о том, что «Локомотив» договорился о трансфере Ноэ Дюссенна.



По данным бельгийского инсайдера, трудовые отношения защитника «Стандарда» с «железнодорожниками» будут рассчитаны до лета 2023 года. Стороны получат возможность пролонгировать сотрудничество еще на 1 сезон при условии, что москвичам удастся остаться в РПЛ.



В целях обхода санкций состав «Локомотива» Дюссенн пополнит в ранге свободного агента. Игрок выкупит контракт у «Стандарда», после чего «железнодорожники» выплатят ему соответствующую компенсацию.



В нынешнем сезоне Дюссенн провел за команду из Льежа 20 встреч (4 гола, 1 результативный пас).



Рыночная стоимость 30-летнего центрдефа равняется 1 млн евро («Transfermarkt»).