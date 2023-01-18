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Кейлор Навас не хочет переходить в «Аль-Наср»

Дата публикации: 18-01-2023

Навасу неинтересно переходить в «Аль-Наср». Он хочет играть в чемпионатах из топ-5.

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас считает, что еще способен выступать на высоком уровне. Как сообщает «RMC Sport», он не в восторге от перспективы перехода в «Аль-Наср».

Саудовский клуб заинтересовался в услугах вратаря после травмы Давида Оспины. 34-летний мексиканец сломал руку в матче против «Аль-Шабаб» (0:0).

Ранее стало известно, что Серхио Бускетс также отказал «Аль-Насру», несмотря на истекающий летом контракт с «Барселоной». Он не хочет оставаться в стане «блаугранас», но и не принимает пока никаких решений.

В текущей кампании Навас сыграл всего в 1 матче – в Кубке Франции.

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