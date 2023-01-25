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«Вулверхэмптон» отправил Фабиу Силву в ПСВ

Дата публикации: 25-01-2023

Нидерландский ПСВ арендовал нападающего «Вулверхэмптона» Фабиу Силву. Соглашение подписано до конца сезона. Источник информации – официальный сайт клуба из Эйндховена.

В текущем сезоне 20-летний португалец выступал в аренде за «Андерлехт». За бельгийский клуб Силва сыграл 32 матча, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее ПСВ продал в «Челси» вингера Нони Мадуэке. Игрок молодежной сборной Англии заключил контракт с «аристократами» на семь с половиной лет. Сообщалось, что лондонцы заплатят за него 35 миллионов евро.

В чемпионате Голландии ПСВ занимает 3-е место. «Красно-белые» отстают от лидера «Фейеноорда» на три балла. 28 января ПСВ принимает «Гоу Эхед Иглз».

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