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Ярмоленко хочет вернуться в «Динамо» и ведет переговоры с «Аль-Айном» о расторжении контракта

Дата публикации: 02-02-2023

Вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко хочет вернуться в киевское «Динамо». Сейчас 33-летний футболист пытается согласовать с клубом из ОАЭ досрочное прекращение сотрудничества, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Если Ярмоленко не удастся договориться с руководством «Аль-Айна», то Андрей присоединится к «Динамо» предстоящим летом на правах свободного агента. Напомним, что контракт украинца с «фиолетовыми» рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Андрей забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Аль-Айн» Сергея Реброва.

Ярмоленко выступал за «Динамо» с 2007 по 2017 год. В составе киевлян Андрей стал трехкратным чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок страны.

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