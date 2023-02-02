Ярмоленко хочет вернуться в «Динамо» и ведет переговоры с «Аль-Айном» о расторжении контракта

Дата публикации: 02-02-2023

Вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко хочет вернуться в киевское «Динамо». Сейчас 33-летний футболист пытается согласовать с клубом из ОАЭ досрочное прекращение сотрудничества, сообщает журналист Игорь Бурбас.



Если Ярмоленко не удастся договориться с руководством «Аль-Айна», то Андрей присоединится к «Динамо» предстоящим летом на правах свободного агента. Напомним, что контракт украинца с «фиолетовыми» рассчитан до июня 2023 года.



В текущем сезоне Андрей забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Аль-Айн» Сергея Реброва.



Ярмоленко выступал за «Динамо» с 2007 по 2017 год. В составе киевлян Андрей стал трехкратным чемпионом Украины и дважды выиграл Кубок страны.