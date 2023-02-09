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Кержаков в ближайшее время возглавит кипрскую «Кармиотиссу»

Дата публикации: 09-02-2023

Александр Кержаков может получить назначение в «Кармиотиссу». По данным «Спорт-экспресс», экс-наставник «Пари НН» близок к тому, чтобы возглавить кипрскую команду.

Тренерская деятельность Кержакова началась в российской сборной. В 2018-2020 годах он работал с юношескими командами, после чего стал наставником «Томи». В июне 2021 года специалист подписал контракт с «Пари НН». Под руководством Кержакова нижегородцы в сезоне 2021/2022 финишировали на 11-й строчке в таблице РПЛ. Минувшим летом Александр покинул «Пари НН», поскольку срок действия его соглашения истек.

«Кармиотисса» представляет высший дивизион в системе футбольных лиг Кипра. По итогам 22 туров клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

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