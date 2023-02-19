Сеюнджю не перейдет в «Интер»

Дата публикации: 19-02-2023

Чаглара Сеюнджю в «Интере» не будет. Альфредо Педулла уверяет, что информация об интересе миланцев к 26-летнему защитнику «Лестера» является ложной. Ранее сообщалось, что футболист может перейти в итальянскую команду ближайшим летом.



Журналист пишет, что будущее Сеюнджю уже решено. Турок согласовал контракт с «Атлетико», к которому он присоединится в статусе свободного агента по окончании сезона.



Для «Интера» основной целью является Крис Смоллинг, выступающий за «Рому». Англичанин, скорее всего, также окажется свободным агентом по завершении сезона, поскольку римляне пока не могут договориться с ним о пролонгации трудовых отношений, истекающих ближайшим летом.