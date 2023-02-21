«Ювентус» принял решение по Паредесу

Дата публикации: 21-02-2023

По данным «Relevo», по завершении сезона «Ювентус» откажется от услуг Леандро Паредеса, который выступает за туринцев на правах аренды. Аргентинец вернется в «ПСЖ», поскольку итальянский клуб не планирует актировать опцию выкупа хавбека.



По договору «Ювентусу» пришлось бы оформить полноценный переход Паредеса при достижении им определенных индивидуальных показателей или попадании клуба в 1/4 финала ЛЧ. Последнее условие уже точно выполнить не удастся.



Купить аргентинца «бьянконери» могут за 22 млн евро, но туринцы не собираются оформлять полноценный переход 28-летнего футболиста из-за больших расходов на его зарплату.



В текущем сезоне на счету Леандро 21 встреча за итальянскую команду (1 ассист).