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«Ювентус» принял решение по Паредесу

Дата публикации: 21-02-2023

По данным «Relevo», по завершении сезона «Ювентус» откажется от услуг Леандро Паредеса, который выступает за туринцев на правах аренды. Аргентинец вернется в «ПСЖ», поскольку итальянский клуб не планирует актировать опцию выкупа хавбека.

По договору «Ювентусу» пришлось бы оформить полноценный переход Паредеса при достижении им определенных индивидуальных показателей или попадании клуба в 1/4 финала ЛЧ. Последнее условие уже точно выполнить не удастся.

Купить аргентинца «бьянконери» могут за 22 млн евро, но туринцы не собираются оформлять полноценный переход 28-летнего футболиста из-за больших расходов на его зарплату.

В текущем сезоне на счету Леандро 21 встреча за итальянскую команду (1 ассист).

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