01:34 ()
Свернуть список

Де Лаурентис не исключил продажу Кварацхелии и Осимхена

Дата публикации: 26-02-2023

Аурелио Де Лаурентис, занимающий должность президента «Наполи», не исключил того, что когда-нибудь клуб может продать Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена.

«Я весьма неплохо работаю в части заключения договоров, потому, сохранить Кварацхелию и Осимхена мы сможем. Тем не менее, никогда нельзя гарантировать что-то. Подчас бывают настолько хорошие предложения, что от них не отказываются. При этом я уверен, что мы еще длительное время будем наблюдать за их блистательной игрой», - рассказал Де Лаурентис ресурсу «TNT Mexico».

Ранее СМИ писали, что интерес к Кварацхелии проявляет «Ман Сити», а на Осимхена претендуют «Челси» и «МЮ».

В текущем сезоне атакующий дуэт «Наполи» в лице Хвичи и Виктора оформил 28 голов и 15 ассистов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close