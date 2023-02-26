Де Лаурентис не исключил продажу Кварацхелии и Осимхена

Дата публикации: 26-02-2023

Аурелио Де Лаурентис, занимающий должность президента «Наполи», не исключил того, что когда-нибудь клуб может продать Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена.



«Я весьма неплохо работаю в части заключения договоров, потому, сохранить Кварацхелию и Осимхена мы сможем. Тем не менее, никогда нельзя гарантировать что-то. Подчас бывают настолько хорошие предложения, что от них не отказываются. При этом я уверен, что мы еще длительное время будем наблюдать за их блистательной игрой», - рассказал Де Лаурентис ресурсу «TNT Mexico».



Ранее СМИ писали, что интерес к Кварацхелии проявляет «Ман Сити», а на Осимхена претендуют «Челси» и «МЮ».



В текущем сезоне атакующий дуэт «Наполи» в лице Хвичи и Виктора оформил 28 голов и 15 ассистов.