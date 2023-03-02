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«Сочи» объявил о подписании бразильца Силвейры

Дата публикации: 02-03-2023

«Сочи» заключил договор с Мигелом Силвейрой. Информацию клуб разместил на своем сайте.

«В нашей команде Мигел выбрал себе 24-й номер. Рады приветствовать в «Сочи», - сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее бразилец выступал исключительно на родине. На профессиональном уровне он дебютировал во «Флуминенсе», в составе которого оказался самым молодым игроком в истории клуба. После 12 игр за данную команду Мигел стал футболистом «Ред Булл Брагантино». За новый клуб он провел 25 встреч, отметившись 2 забитыми мячами и 2 результативными пасами.

По данным портала «Transfermarkt», состав сочинцев Мигел пополнил в статусе свободного агента. Рыночная стоимость 19-летнего атакующий полузащитника составляет 2 000 000 евро.

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