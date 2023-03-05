«Ювентус» намерен продлить контракт с Ди Марией на год

Дата публикации: 05-03-2023

«Ювентус» хочет сохранить в команде Анхеля ди Марию. Информацией поделилось издание «La Gazzetta dello Sport».



Туринцы собираются предложить вингеру пролонгировать соглашение еще на 1 год. Родным аргентинца нравится в Турине, и они хотели бы остаться здесь. Переговоры находятся в активной фазе и пока все идет к тому, что стороны смогут договориться.



Соглашение Ди Марии с «Ювентусом» истекает ближайшим летом. В сезоне 2022/2023 в активе 35-летнего футболиста 22 встречи за «старую синьору», в которых он отметился 7 голами и 7 ассистами.



Рыночная стоимость Ди Марии – 10 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



За «Ювентус» вингер выступает с лета 2022 года.