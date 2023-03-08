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«Goal Brazil»: «Зенит» поборется с «Боруссией», «Аяксом» и «Ньюкаслом» за Педриньо

Дата публикации: 08-03-2023

У Педриньо, права на которого принадлежат «Коринтиансу», есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них переезд в Россию, где интерес к 17-летнему вингеру проявляет «Зенит». Информацию разместил ресурс «Goal Brazil».

По условиям трансфера Юри Алберто петербуржцы имеют приоритетное право на приобретение Педриньо. Вариант с подписанием перспективного футболиста также рассматривается «Боруссией» (Дортмунд), «Брайтоном», «Ньюкаслом», ПСВ и «Аяксом».

Контракт Педриньо с бразильским клубом, действующий до середины 2025 года, включает условие выкупа. Сумма отступных за игрока равняется 50 млн евро. Однако «Коринтианс» надеется увеличить ее до 80-100 млн евро. В новую команду вундеркинд может перебраться ближайшим летом.

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