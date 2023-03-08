«Интер» хочет подписать защитника «Барселоны» Юмтити

Дата публикации: 08-03-2023

По информации «Mundo Deportivo», следующим клубом Самуэля Юмтити может стать «Интер». Миланцы интересуются защитником «Барсы» и уже контактировали с «сине-гранатовыми» относительно возможного перехода француза.



Каталонцы подписали Юмтити в 2016 году, заплатив за него «Лиону» 25 000 000 евро. Однако пробиться в основу команды центрбеку не удалось.



В начале сезона-22/23 французский игрок отправился в годичную аренду в «Лечче», где смог перезапустить свою карьеру. В его активе 13 встреч в Серии А. Срок действия контракта Юмтити с «Барселоной» ограничен летом 2026 года. При этом Хави, возглавляющий каталонцев, ранее сообщил, что не видит Самуэля в своей команде.



Рыночный ценник на 29-летнего футболиста составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).