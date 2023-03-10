Луис Энрике может сменить Конте в «Тоттенхэме»

Дата публикации: 10-03-2023

«Тоттенхэм» может получить нового тренера. По информации «The Athletic», боссы «шпор» уже определились с возможными сменщиками Антонио Конте, который близок к уходу из клуба.



Приоритетным вариантом для лондонцев является Луис Энрике, ранее возглавлявший «Барселону» и испанскую сборную. В списке претендентов на пост наставника «шпор» также значатся Лучано Спаллетти, тренирующий «Наполи», Оливер Гласнер, работающий с «Айнтрахтом», и Рубен Аморим из «Спортинга».



Не исключен и вариант с возвращением Маурисио Почеттино. Однако его назначение пока представляется маловероятным.



В текущем сезоне «Тоттенхэм Хотспур» после 26 туров находится на 4-й строчке в АПЛ с 45 набранными очками. При этом лондонцы уже вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Милану».