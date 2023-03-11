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«L'Equipe»: Неймар перенес операцию на правом колене

Дата публикации: 11-03-2023

Утром 10-го марта Неймара прооперировали в Дохе. Ресурс «L'Equipe» пишет, что бразильцу была сделана операция на правом колене.

Ранее СМИ рассказали о травме нападающего. После обследования выяснилось, что в текущем сезоне Неймар уже не поможет парижанам. Из-за серьезного повреждения бразилец будет находиться в лазарете команды на протяжении 3-4 месяцев. Данную информацию подтвердил и Кристоф Галтье, возглавляющий «ПСЖ».

В нынешнем сезоне в активе Неймара 29 встреч. В них он стал автором 18 забитых мячей и 17 ассистов).

Соглашение 31-летнего форварда с «красно-синими» действует до 2025 года. Рыночная стоимость бразильца – € 75 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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