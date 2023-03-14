«Ливерпуль» готов отдать 68 млн евро за Пальинью, который в 2020-м отказался от ЦСКА

Дата публикации: 14-03-2023

«Goal» пишет, что «Ливерпуль» рассматривает вариант с покупкой Жоау Пальиньи, защищающего цвета «Фулхэма». «Мерсисайдцы» оценили игрока в 68 000 000 евро.



Опорник большую часть своей карьеры провел в Португалии. Пальинья воспитывался в академии «Спортинга». В основе клуба он дебютировал в 2017 году. «Фулхэм» выкупил права на футболиста в 2022 году. Его трансфер обошелся «дачникам» в 20 млн евро.



В текущем сезоне в активе 27-летнего полузащитника 28 встреч за «Фулхэм» (4 забитых мяча). Португалец связан контрактом с «дачниками» до лета 2027 года. Рыночный ценник на Пальинью составляет 28 млн евро.



Примечательно, что в 2020 году португалец мог переехать в Россию. Игроком интересовался ЦСКА, но Пальинья отказался от перехода, поскольку хотел выступать в АПЛ.