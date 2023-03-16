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«Наполи» продлил контракт с Лоботкой до 2027 года

Дата публикации: 16-03-2023

«Наполи» на своем сайте разместил информацию о продлении соглашения со Станиславом Лоботкой.

Новый контракт со словаком рассчитан до лета 2027 года. Условиями договора предусмотрена возможность его пролонгации еще на 1 сезон. Прежнее соглашение игрока с «адзурри» действовало до середины 2025 года.

Неаполитанцы выкупили права на Лоботку зимой 2020 года у «Сельты». Сумма трансфера составила 21 млн евро.

В текущем сезоне в активе 28-летнего словака 34 встречи, в которых он отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Рыночный ценник на Лоботку составляет 30 млн евро.

В сборную Словакии футболист вызывается с 2016 года. Всего на его счету 43 игры за национальную команду (3 гола).

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