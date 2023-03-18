Владельцы «ПСЖ» хотят купить клуб в Испании

Дата публикации: 18-03-2023

Руководство «Qatar Sports Investment» изучает возможность приобретения еще одного футбольного клуба, сообщает «Todofichajes». Напомним, в собственности компании уже находятся «Брага» и «ПСЖ».



Теперь владельцы парижской команды планируют увеличить свое представительство в футбольном мире. Копания готовится к покупке 51-процентной доли «Малаги», являющейся собственностью бизнесмена из Катара аль-Тани.



«Малага» не входит в число команд, выступающих в испанской Ла Лиге. Сезон 2022/2023 «медузы» проводят в Сегунде. Данный дивизион считается вторым по статусу в Испании. Однако и здесь «Малага» не показывает высоких результатов. После 31 тура клуб с 26 набранными очками располагается на 20-й строчке в турнирной таблице.