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Малиновский стал полноценным игроком «Марселя»

Дата публикации: 18-03-2023

«Марсель» принял решение выкупить контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского у «Аталанты», сообщает «RMC Sport».

Согласно арендному договору, Малиновский становился полноправным игроком «провансальцев» при условии сохранения прописки клуба во французской Лиге 1.

За 11 туров до окончания чемпионата «Марсель» гарантировал себе место в элитном дивизионе – 33 очка до зоны вылета. А Руслан стал полноценным футболистом «бело-голубых» до лета 2027 года. Сумма трансфера должна составить от 10 до 13 млн евро.

Напомним, Малиновский перебрался в «Марсель» в начале января. За это время он сыграл 13 матчей и забил 2 гола. Команда украинца занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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