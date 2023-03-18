Малиновский стал полноценным игроком «Марселя»

Дата публикации: 18-03-2023

«Марсель» принял решение выкупить контракт украинского полузащитника Руслана Малиновского у «Аталанты», сообщает «RMC Sport».



Согласно арендному договору, Малиновский становился полноправным игроком «провансальцев» при условии сохранения прописки клуба во французской Лиге 1.



За 11 туров до окончания чемпионата «Марсель» гарантировал себе место в элитном дивизионе – 33 очка до зоны вылета. А Руслан стал полноценным футболистом «бело-голубых» до лета 2027 года. Сумма трансфера должна составить от 10 до 13 млн евро.



Напомним, Малиновский перебрался в «Марсель» в начале января. За это время он сыграл 13 матчей и забил 2 гола. Команда украинца занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.