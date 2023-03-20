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«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Ювентуса» Щенсны

Дата публикации: 20-03-2023

«Тоттенхэм» может подписать Войцеха Щенсны. «CalcioMercatoWeb» пишет, что «шпоры» видят в голкипере «Ювентуса» замену Уго Льорису. Трансфер польского вратаря поддерживает Фабио Паратичи, являющийся директором лондонцев. Примечательно, что ранее он работал в туринской команде.

За Щенсны «Тоттенхэм» готов выложить 18-20 млн евро. Для голкипера «шпоры» подготовили соглашение с годовой зарплатой в 7 млн евро.

Контракт Щенсны с «Ювентусом» действует до середины 2024 года. В текущем сезоне на счету 32-летнего голкипера 26 встреч за туринцев (14 «сухих» матчей). Рыночный ценник на вратаря составляет 13 млн евро («Transfermarkt»).

Щенсны уже выступал в АПЛ. До перехода в «Ювентус» голкипер защищал цвета «Арсенала» и «Брентфорда».

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