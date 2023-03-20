Клубы АПЛ и «Реал» следят за игроком «Сельты» Вейгой

Дата публикации: 20-03-2023

В скором времени Габри Вейга, выступающий за «Сельту», может пойти на повышение. Хавбеком заинтересовались несколько английских грандов и «Реал». Об этом рассказал Фабрицио Романо.



Инсайдер отметил, что скауты клубов побывали на нескольких встречах «Сельты», где наблюдали за игрой Вейги.



Трудовые отношения полузащитника с испанской командой действуют до 30.06.2026. При этом в соглашении Вейги с «кельтами» есть пункт об отступных, которые составляют 40 млн евро.



Габри является воспитанником команды из Виго. В сезоне 2022/2023 на счету 20-летнего футболиста 29 встреч за «Сельту». В них он стал автором 9 забитых мячей и 3 голевых передач.



Рыночный ценник на Вейгу равняется 10 млн евро (источник – «Transfermarkt»).