07:16 ()
Свернуть список

Френки де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в «МЮ»

Дата публикации: 21-03-2023

Френки де Йонг прокомментировал возможный переход в «Манчестер Юнайтед». Минувшим летом голландец мог пополнить ряды «манкунианцев», но отказался от перехода.

«Окажусь ли я в «МЮ» летом? Вряд ли. Конечно, наверняка утверждать это нельзя. Но в «Барселоне» меня все устраивает», - публикует заявление голландца в своем «Twitter» Фабрицио Романо.

За «Барселону» де Йонг играет с лета 2019 года. Его прежним клубом был «Аякс».

В текущем сезоне у полузащитника не самая выдающаяся статистика. В 34 встречах за «сине-гранатовых» де Йонг отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Трудовой договор 25-летнего игрока с «Барсой» действует до середины 2026 года. Стоимость Френки составляет 50 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close