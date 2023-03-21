Френки де Йонг ответил на вопрос о возможном переходе в «МЮ»

Дата публикации: 21-03-2023

Френки де Йонг прокомментировал возможный переход в «Манчестер Юнайтед». Минувшим летом голландец мог пополнить ряды «манкунианцев», но отказался от перехода.



«Окажусь ли я в «МЮ» летом? Вряд ли. Конечно, наверняка утверждать это нельзя. Но в «Барселоне» меня все устраивает», - публикует заявление голландца в своем «Twitter» Фабрицио Романо.



За «Барселону» де Йонг играет с лета 2019 года. Его прежним клубом был «Аякс».



В текущем сезоне у полузащитника не самая выдающаяся статистика. В 34 встречах за «сине-гранатовых» де Йонг отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Трудовой договор 25-летнего игрока с «Барсой» действует до середины 2026 года. Стоимость Френки составляет 50 млн евро.