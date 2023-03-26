02:21 ()
Свернуть список

Ольмо продлит контракт с «Лейпцигом», только если команда выйдет в Лигу чемпионов

Дата публикации: 26-03-2023

Будущее Дани Ольмо в «РБ Лейпциг» пока находится под вопросом.

Издание «Sport Bild» утверждает, что хавбек озвучил руководству «быков» условие, от выполнения которого будет зависеть пролонгация его соглашения с клубом. Хорват подпишет новый контракт только в случае попадания «Лейпцига» по итогам сезона в ЛЧ. После 25 проведенных матчей «быки» находятся на 5-й строчке в Бундеслиге, имея в своем активе 45 очков.

В Германию Ольмо переехал в 2020 году из загребского «Динамо». В текущем сезоне на счету 24-летнего испанца 4 забитых мяча и 6 ассистов в 20 играх за немецкий клуб.

Трудовые отношения Дани с «РБ Лейпциг» действуют до лета 2024 года. Рыночная стоимость Ольмо - 40 млн евро (по версии экспертов Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close