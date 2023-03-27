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СМИ: «Ман Сити» сделает Холанда самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

Дата публикации: 27-03-2023

По информации «The Sun», «Манчестер Сити» заинтересован в подписании нового соглашения с Эрлингом Холандом. Клуб хочет сохранить норвежца, интерес к которому проявляет «Реал».

«Горожане» готовы сделать нападающего наиболее высокооплачиваемым футболистом АПЛ. Если Эрлинг согласится поставить подпись под новым контрактом со сроком действия до лета 2028 года, то его зарплата увеличится до 570 тысяч евро в неделю. Сейчас норвежец еженедельно получает 427,5 тысяч евро. Аналогичную зарплату имеют Давид де Хеа из «МЮ» (вместе с бонусами) и Кевин де Брейне из «Ман Сити».

Текущий контракт Холанда с командой Пепа Гвардиолы действует до июня 2027 года. В сезоне 2022/2023 в активе результативного бомбардира 42 гола и 5 ассистов 37 встречах за «горожан».

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