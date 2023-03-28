«Атлетико» не хочет упускать возможности подписать Себальоса
Дата публикации: 28-03-2023
Ближайшим летом «Атлетико» собирается подписать Дани Себальоса.
Хавбек «Реала» по окончании сезона может оказаться в ранге свободного агента. «Матрасники» хотят воспользоваться этим, чтобы заполучить 26-летнего футболиста бесплатно. Информацию разместило издание «Marca».
Себальос связан контрактом с «Реалом» до лета 2023 года. Ранее он заявил, что представители «сливочных» пока не предлагали ему продлить сотрудничество.
«Атлетико» в летнюю трансферную кампанию планирует сосредоточиться на игроках без контракта. Если Себальос не продлит соглашение с «Реалом», то он будет оптимальным вариантом для «матрасников».
В нынешнем сезоне на счету испанца 31 встреча за «галактикос» (1 гол, 6 ассистов).