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«Атлетико» не хочет упускать возможности подписать Себальоса

Дата публикации: 28-03-2023

Ближайшим летом «Атлетико» собирается подписать Дани Себальоса.

Хавбек «Реала» по окончании сезона может оказаться в ранге свободного агента. «Матрасники» хотят воспользоваться этим, чтобы заполучить 26-летнего футболиста бесплатно. Информацию разместило издание «Marca».

Себальос связан контрактом с «Реалом» до лета 2023 года. Ранее он заявил, что представители «сливочных» пока не предлагали ему продлить сотрудничество.

«Атлетико» в летнюю трансферную кампанию планирует сосредоточиться на игроках без контракта. Если Себальос не продлит соглашение с «Реалом», то он будет оптимальным вариантом для «матрасников».

В нынешнем сезоне на счету испанца 31 встреча за «галактикос» (1 гол, 6 ассистов).

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