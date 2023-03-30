Агенты Жиру проводят встречу с боссами «Милана»

Дата публикации: 30-03-2023

Представители Оливье Жиру ведут переговоры с руководством «Милана». Информацию опубликовал в соцсети Фабрицио Романо.



Ожидается, что на встрече стороны попытаются договориться по условиям продления трудовых отношений с нападающим. Действующее соглашение француза с «россонери» истекает летом 2023 года. Клуб и сам футболист заинтересованы в продлении сотрудничества.



Состав миланской команды Жиру пополнил в 2021 году, перейдя из «Челси». Сумма трансфера составила 2,85 млн евро. В текущем сезоне в активе 36-летнего исполнителя 34 встречи, в которых он отметился 12 голами и 6 результативными передачами.



Стоимость французского форварда равняется 4 млн евро (по версии Transfermarkt.de).