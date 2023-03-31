«Вильярреал» планирует летом подписать голкипера Ливаковича

Дата публикации: 31-03-2023

Основной страж ворот сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович – главный претендент на вратарскую позицию в «Вильярреале».



Испанский клуб ищет сменщика 40-летнему Пепе Рейне и планирует летом подписать Ливаковича, у которого контракт с «Динамо» до июня 2024 года. Ранее была информация, что хорват дал предварительное согласие на переход в «Баварию».



В сезоне-22/23 Доминик сыграл в составе загребского клуба 39 раз, пропустил 43 гола и 8 поединков провел без пропущенных мячей. На чемпионате мира-2022 в Катаре он признавался лучшим игроком матча в 1/8-й и 1/4-й финалах против Японии и Бразилии.



«Вильярреал» идет на 6-м месте в чемпионате Испании, отстав от топ-4 на 7 очков. 2 апреля «желтая субмарина» принимает одного из конкурентов в борьбе за зону Лиги чемпионов «Реал Сосьедад».



Источник - «AS».