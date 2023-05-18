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«Тоттенхэм» активизировал интерес к тренеру из Нидерландов

Дата публикации: 18-05-2023

«Telegraph Sport» информирует, что новым тренером «Тоттенхэма» может стать Арне Слот, являющийся наставником «Фейеноорда». Сообщается, что «шпоры» проявляют предметный интерес к специалисту, команда которого недавно стала чемпионом Эредивизи.

В «Фейеноорде» довольны работой Слота и хотят предложить ему новое соглашение. Однако «Тоттенхэм» надеется переманить тренера голландцев. «Шпоры» планируют озвучить специалисту условия сотрудничества на переговорах в северном Лондоне.

Контракт с Антонио Конте, ранее возглавлявшим «Тоттенхэм», был расторгнут в конце марта. С тех пор англичане продолжают поиски нового рулевого.

«Лилово-белые» пытались договориться с Луисом Энрике, но экс-наставник испанской сборной не принял предложение клуба.

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