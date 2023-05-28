Дата публикации: 28-05-2023

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" Энди Коул высказался о том, что нападающий "горожан" Эрлинг Холанд побил его рекорд по голам за сезон в АПЛ.

В своем первом сезоне в АПЛ 22-летний норвежец забил 36 голов в 35 матчах и стал абсолютным рекордсменом по забитым мячам за один розыгрыш чемпионата Англии. Ранее достижение принадлежало Коулу и Алану Ширеру (по 34 мяча в 42-матчевом формате чемпионата).

"Как я себя чувствую? Мне наплевать. Я буду честен. Я никоим образом, ни в какой форме не обижаюсь на то, что кто-то бьет рекорды по забитым голам, потому что рекорды существуют, чтобы их бить. Некоторые люди говорят, что я, должно быть, разочарован. Почему? Потому что кто-то забил больше голов, чем я? Кому-то понадобилось 20 лет, чтобы подобраться так близко.

Буду ли я думать перед сном: "О Боже, кто-то побил мой рекорд"? Нет, я снимаю перед ним шляпу и приветствую его. Он сделал это в команде, которая создает много моментов. Когда-нибудь все рекорды будут биты", — сказал Коул в интервью Daily Mail.