Дата публикации: 30-05-2023

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти не уверен в своем будущем в мадридском клубе.

Как сообщает The Athletic, несмотря на публичные заявления о поддержке итальянского специалиста, в частных разговорах президент Флорентино Перес высказывается более расплывчато, что вызывает у тренерского штаба неуверенность и раздражение.

Анчелотти и его помощники говорят, что у них нет полного понимания планов клуба насчет них, и описывают атмосферу как "странную".

Вдобавок у Анчелотти есть опасения по поводу летней трансферной кампании: в тренерском штабе итальянского специалиста сомневаются, что руководство будет тратить значительные деньги на укрепление позиций.