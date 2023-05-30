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«Эвертон» нацелился на бывшего нападающего «Зенита»

Дата публикации: 30-05-2023

«Goal» сообщает, что «Эвертон» рассматривает вариант с трансфером Юри Алберто, права на которого принадлежат «Коринтиансу».

Полноценный переход нападающего в бразильскую команду состоялся в январе. «Коринтианс» выкупил контракт футболиста у «Зенита». При этом петербуржцам по условиям договора положена 50-процентная доля от последующей продажи игрока.

«Эвертон» уже начал переговоры с агентом Алберто относительно возможного перехода в летнее межсезонье.

Цвета «Коринтианса» форвард защищает с прошлого лета. В нынешнем сезоне он отметился 5 голами и 6 ассистами в 25 встречах за клуб.

Контракт с Алберто действует до конца 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 22-летнего бразильца в 18 000 000 евро.

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