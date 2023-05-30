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Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

Дата публикации: 30-05-2023

Хави пролонгирует сотрудничество с «Барселоной», пишет «Sport». Новое соглашение будет действовать до июня 2026 года.

Источник утверждает, что стороны существенно продвинулись в переговорах в последнее время. Теперь «блаугранас» остается согласовать со специалистом заключительные детали контракта. О продлении соглашения с Хави может быть объявлено в ближайшие дни.

Специалист был назначен наставником каталонцев в 2021 году. Текущей договор сторон действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне «Барса» под руководством испанского тренера выиграла Ла Лигу. Также каталонцы победили в Суперкубке Испании. На международной арене «сине-гранатовые» успеха не снискали, закончив выступление в 1/16 финала Лиги Европы.

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