Хави продлит контракт с «Барселоной» до 2026 года

Дата публикации: 30-05-2023

Хави пролонгирует сотрудничество с «Барселоной», пишет «Sport». Новое соглашение будет действовать до июня 2026 года.



Источник утверждает, что стороны существенно продвинулись в переговорах в последнее время. Теперь «блаугранас» остается согласовать со специалистом заключительные детали контракта. О продлении соглашения с Хави может быть объявлено в ближайшие дни.



Специалист был назначен наставником каталонцев в 2021 году. Текущей договор сторон действует до лета 2024 года.



В нынешнем сезоне «Барса» под руководством испанского тренера выиграла Ла Лигу. Также каталонцы победили в Суперкубке Испании. На международной арене «сине-гранатовые» успеха не снискали, закончив выступление в 1/16 финала Лиги Европы.