«Манчестер Сити» стал самым дорогим футбольным брендом мира

Дата публикации: 07-06-2023

Эксперты консалтинговой организации «Brand Finance» подготовили топ футбольных брендов. Лидером рейтинга оказался «Ман Сити».



Стоимость «горожан» увеличилась на 13% в сравнении с прошлогодними показателями. В «Brand Finance» оценили клуб в 1,51 млрд евро. «Ман Сити» удалось сместить с первого места «Реал», который находился на вершине с 2019 года. «Сливочные» с показателем в 1,46 млрд евро расположились на 2-ой строчке. Третьей стала «Барселона» со стоимостью в 1,37 млрд евро.



Замкнули топ-5 «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед», получившие одинаковую оценку. Стоимость каждого из клубов составила 1,36 млрд евро.



Напомним, 10-го июня «Ман Сити» может сделать «требл», добавив к Кубку Англии и чемпионству в АПЛ еще и титул победителя ЛЧ.