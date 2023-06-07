«ПСЖ» уволил Галтье с поста главного тренера, ему уже найдена замена

Дата публикации: 07-06-2023

«ПСЖ» расторг соглашение с Кристофом Галтье. О завершении сотрудничества специалисту сообщил Луис Кампос, занимающий должность спортивного директора парижан. Информацией поделился ресурс «Le Parisien».



Сообщается, что новым наставником «красно-синих» назначат Юлиана Нагельсмана, которого незадолго до завершения сезона 2022/2023 уволили из «Баварии». Ранее специалист также возглавлял «Лейпциг» и «Хоффенхайм».



Галтье работал с «Пари Сен-Жермен» с июля 2022 года. Под его началом парижане победили в Суперкубке Франции и французской Лиге 1. Однако основной целью клуба была победа в ЛЧ, чего Галтье добиться не смог. «ПСЖ» остановился на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии», которую на тот момент возглавлял Нагельсман.