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1xBet: ставьте без риска на финал Лиги чемпионов и получите возврат до $50

Дата публикации: 09-06-2023

 10 июня в решающем матче Лиги чемпионов сыграют Манчестер Сити и миланский Интер. Команды прошли очень длинный путь к возможности стать лучшей командой Европы этого сезона. Интер оставил не у дел Барселону, Бенфику и Милан, в то время как Ман Сити был сильнее РБ Лейпциг, Баварии и Реала.

“Горожане” считаются фаворитами финального матча. Пеп Гвардиола создал великолепную команду, а Эрлинг Холанд может стать коллекционером “Золотых мячей” и других футбольных наград на многие годы вперед. На фоне соперника Милан выглядит андердогом - несмотря на все таланты Мартинеса, Мхитаряна, Джеко, Лукаку и других звезд итальянского клуба.

Но финал Лиги чемпионов всегда непредсказуем - достаточно вспомнить классические победы Манчестер Юнайтед и Ливерпуля в 1999 и 2005 годах. Но 1xBet готов застраховать своих клиентов от неудачи в рамках акции “Ставка без риска”. Если ваш прогноз на игру окажется неточным, проигранные деньги вернутся к вам в виде фрибета на сумму до $50.

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  3. Сделать ставку на исход матча Манчестер Сити - Интер
  4. Болеть за выбранную команду в финале Лиги чемпионов


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