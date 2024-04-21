«Барселона» намерена приобрести игрока «Лейпцига» Ольмо грядущим летом
«Барселоне» интересен Даниэль Ольмо, защищающий цвета «Лейпцига». Информацию опубликовало издание «Mundo Deportivo».
Представители «сине-гранатовых» уже контактировали с агентами атакующего хавбека и сообщили им, что попытаются оформить трансфер футболиста в летнее межсезонье.
В соглашении Ольмо с «РБ Лейпцигом» есть условие по отступным, размер которых составляет € 60 млн. Для каталонцев данная сумма является слишком большой с учетом финансовых проблем клуба. Однако «Барселона» все равно попытается осуществить сделку.
В текущем сезоне на счету Ольмо 22 встречи за «красных быков» (8 забитых мячей, 5 ассистов). Его соглашение с немецким клубом истекает в 2027 году. Рыночный ценник на 25-летнего испанца составляет 50 млн евро (согласно Transfermarkt.de).