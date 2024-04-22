Хави может стать новым тренером «Милана»

Дата публикации: 22-04-2024

Хави, в настоящий момент работающий с «Барселоной», может получить назначение в «Милан». Информацию опубликовало издание «Sky Sport Italia».



Руководство «россонери» желает видеть у руля команды амбициозного молодого наставника с предельно ясным представлением о футболе или известного ветерана с выдающимся резюме. Златан Ибрагимович, являющийся советником собственника «Милана», хочет видеть на посту тренера клуба именно Хави.



В списке специалистов, которые могут сменить Стефано Пиоли, значатся Сержиу Консейсау, возглавляющий «Порту», Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Рубен Аморим, тренирующий «Спортинг».



Не исключено, что наставником «Милана» станет Томас Тухель. Специалист покинет «Баварию» по окончании сезона.