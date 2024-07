OG – самая успешная команда по Dota 2

Дата публикации: 16-07-2024

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает об одной из лучших команд в истории киберспорта

В следующем году киберспортивная организация OG Esports отпразднует свое десятилетие и это отличный повод вспомнить главные достижения легендарного коллектива.

Основание

История OG Esports началась в 2015 году, когда опытные киберспортсмены Johan "N0tail" Sundstein и Tal "Fly" Aizik решили создать собственную команду по Dota 2. Несмотря на молодость они уже успели поиграть за такие команды, как Fnatic, Team Secret, Cloud9 и Complexity, поэтому точно понимали, как выстраивать успешный проект.

Вскоре ребята позвали в состав израильтянина David "Moon" Tan, иорданца Amer "Miracle-" Al-Barkawi и датчанина Andreas "Cr1t-" Nielsen, а 28 августа представили свою команду (monkey) Business. Название не прижилось и уже 31 октября коллектив был переименован в известную сегодня всему миру OG Esports, в состав которой вошли:

Amer “Miracle” Barkawi

Johan “N0tail” Sundstein

David “Moon” Tan

Andreas Franck “Cr1t” Nielsen

Tal “Fly” Aizik

Первые успехи (2015-2017)

Результаты не заставили себя ждать: новички неожиданно легко отобрались первый в истории Dota 2 Frankfurt Major 2015, выбив именитые Team Liquid и Ninjas in Pyjamas.

На групповом этапе выскочек сразу же обыграли и OG Esports провалились в нижнюю сетку. После ожесточенной борьбы за выживание команда чудом добралась до финала, где ее поджидал фаворит турнира Team Secret. На молодой коллектив никто не ставил, но OG сенсационно разбила именитых противников 3:1 и забрала $1,110,000 призовых.

На следующем The Shanghai Major 2016 коллектив занял лишь восьмое место, однако затем случилась легендарная серия из трех победных мейджоров подряд: The Manila Major 2016, The Boston Major 2016 и The Kiev Major 2017.

Посреди этой серии, в августе 2016 года, состав покинули Andreas Franck "Cr1t-" Nielsen, David "Moon" Tan и Amer "Miracle-" Barkawi, а на их место пришли Gustav "s4" Magnusson, Anathan "ana" Pham и Jesse "JerAx" Vainikka. Новые игроки отлично вписались в коллектив и принесли ему новые победы, а состав OG после этого полностью менялся еще несколько раз.

Победные The Internationals (2018-2019)

В отличие от Counter-Strike 2, где мейджор – это вершина, в Dota 2 главный турнир года – The International. Именно завоевание Aegis of Champions на этом турнире приносит командам настоящую славу и впечатляющий доход. Достаточно сказать, что максимальный призовой фонд мейджоров в Dota 2 не превышает $3,000,000, а на The International команды боролись даже за $40,000,000!

После провалов на The International в 2016 и 2017 годах OG Esports набрал идеальную форму и без проблем прошел квалификацию к The International 2018. Основной турнир начался с четвертого места в группе и завершился финальным матчем с PSG.LGD - сильнейшим коллективом того времени. В тяжелой борьбе OG Esports смогла победить и взяла свой первый The International, заработав внушительные $11,200,000 призовых.

Следующий The Internationals 2019 команда начала в статусе фаворита, заняла первое место в группе со статистикой (6-2-0) и снова вышла на PSG.LGD. OG и на этот раз подтвердила свой класс, обыграв принципиального соперника со счетом 2:1 и сбросив его в финал нижней сетки. И хотя в гранд-финале команду ждала Team Liquid – победитель The International 2017, OG не оставила шансов сильному оппоненту и легко выиграла с комфортным счетом 3:1. В свою копилку ребята положили $15,600,000 и первое в истории двойное чемпионство в The International в одном и том же золотом составе:

Anathan “ana” Pham

Topias “Topson” Taavitsainen

Sébastien “Ceb” Debs

Jesse “JerAx” Vainikka

Johan “N0tail” Sundstein





На волне успеха в декабре 2019 года OG Esports собрали состав по шутеру CS:GO, но успехи этого коллектива пока что остаются в тени достижений главной команды по Dota 2. В то же время решение оказалось верным с точки зрения маркетинга и позволило привлечь внимание к OG Esports огромную фан-базу любителей шутеров.

Новая эра (2020-2024)

После двойной победы в The International OG Esports берет паузу в выступлениях и меняет состав. В 2020 году обновленная команда не выиграла ни одного крупного турнира, а в следующем году закончила The Internationals 2021 лишь на 7-8 местах. Коллективу нужна была свежая кровь и в ноябре 2021 года к ней присоединились:

Artem "Yuragi" Golubiev

Bozhidar "bzm" Bogdanov

Ammar "ATF" Al-Assaf

Tommy "Taiga" Le

Mikhail "Misha" Agatov





В 2022 году легендарная организация OG Esports подписала партнерское соглашение с 1xBet - одной из крупнейших букмекерских компаний мира. Сотрудничество должно было укрепить финансовое положение коллектива и вновь вывести его в мировой топ. Результаты этой коллаборации не заставили себя ждать: уже в 2022 году OG выиграла свой пятый мейджор ESL One Stockholm Major 2022, обыграв в финале нижней сетки Tundra Esports - будущих победителей The International 2022. OG на главном турнире опять заняли 7-8 места, но зато добыли победу на крупном турнире ESL One Malaysia 2022.

В 2023 году в Dota 2 началась эра команды Gaimin Gladiators, которая выиграла практически все, кроме The International 2023. В свою очередь OG остались за бортом главного турнира, не пройдя европейскую квалификацию, но хорошо заработав на Riyadh Masters 2023.

В 2024 году OG Esports обновила состав команды в дисциплине Counter-Strike 2 и готова побороться за победы на крупных турнирах. Также организация также экспериментирует с новыми для себя дисциплинами и уже собрала состав в Rocket League.

На сегодняшний день OG Esports – это успешная киберспортивная организация с тремя действующими составами, двумя выигранными подряд The International, рекордными пятью мейджорами и впечатляющими призовыми в размере почти $40 млн.