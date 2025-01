The ark of the future: 1xBet организует вечеринку в Барселоне для своих партнеров

Дата публикации: 16-01-2025

20 января глобальная букмекерская компания 1xBet зажжет Барселону эксклюзивным мероприятием «The ark of the future - футуристический ивент от 1xBet. Событие, которое определит тренды». Грандиозная вечеринка бренда войдет в историю и объединит современные технологии с искусством.

Хедлайнером вечера будет популярный певец John Newman. Голос британского музыканта вдохновляет миллионы людей, а его энергия сделает шоу незабываемым. John Newman - автор хитов Love Me Again и Blame, которые стали гимнами вечеринок во всем миру. Он точно знает, как создать атмосферу большого праздника, который запомнится на всю жизнь.

Событие пройдет в невероятно атмосферном и исторически значимом месте - Морском музее Барселоны. Локация находится в величественных старинных верфях и идеально подходит для футуристического мероприятия, ведь в ней гармонично сочетаются прошлое и будущее. Пространство с многовековой историей добавит вечеру особый символизм, акцентируя внимание на единстве традиций и инноваций. Регистрация гостей начнется в 20:00.

Ивент The ark of the future будет культурной революцией и воплощением синергии нового времени. Этот вечер объединит лидеров, визионеров и тех, кто уже сегодня создает будущее индустрии iGaming. Событие станет идеальной площадкой для непринужденного общения и расширения профессионального нетворкинга.

Количество пригласительных на вечеринку 1xBet ограничено. Чтобы получить шанс попасть на эксклюзивное событие, нужно оставить заявку через чат-бот, и, возможно, именно вы станете счастливым обладателем билета.

Не упустите возможность отлично провести время - оставляйте заявку в чат-боте и ждите ответа менеджеров 1xBet!