«Барселона» готова продать защитника

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

«Барселона» может расстаться с Андреасом Кристенсеном.



По данным журналиста Феррана Мартинеса, каталонцы готовы рассмотреть предложения по защитнику. Для «сине-гранатовых» любая компенсация за датчанина будет экономически выгодной, поскольку состав клуба он пополнил в ранге свободного агента.



За «Барселону» Кристенсен выступает с 2022 года. До этого он защищал цвета «Челси».



Действующее соглашение 28-летнего исполнителя с командой Ханса-Дитера Флика истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне в активе Кристенсена всего 1 игра за каталонцев (без результативных действий). В настоящий момент центрбек продолжает восстанавливаться после травмы.



Рыночная стоимость датчанина составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).