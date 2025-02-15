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«Барселона» готова продать защитника

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

«Барселона» может расстаться с Андреасом Кристенсеном.

По данным журналиста Феррана Мартинеса, каталонцы готовы рассмотреть предложения по защитнику. Для «сине-гранатовых» любая компенсация за датчанина будет экономически выгодной, поскольку состав клуба он пополнил в ранге свободного агента.

За «Барселону» Кристенсен выступает с 2022 года. До этого он защищал цвета «Челси».

Действующее соглашение 28-летнего исполнителя с командой Ханса-Дитера Флика истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне в активе Кристенсена всего 1 игра за каталонцев (без результативных действий). В настоящий момент центрбек продолжает восстанавливаться после травмы.

Рыночная стоимость датчанина составляет 20 000 000 евро («Transfermarkt»).

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